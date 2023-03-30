Ворог готується до оборони Маріуполя, можливі провокації на кордоні: хронологія 400 дня війни

Українські захисники та захисниці вже 400 днів поспіль протистоять російським окупантам. Дипломати, політики, медики та всі українці щодня наближають нашу перемогу.

Яка ситуація на дипломатичному фронті та на полі бою – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міст Берислав Херсонської області та Дружківка Донецької області, отримали поранення цивільні люди, пошкоджені приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.Як заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти в Маріуполі готуються до контрнаступу ЗСУ. Вони виставляють "зуби дракона" за містом у бік до Бердянська. Та поки що росіяни швидко не перекидають свої війська.Росіяни, не маючи успіхів на фронті, намагаються посіяти розбрат між українцями. Російська пропаганда робить спроби присвоїти собі уявні перемоги.На початку березня 2023 року російська пропаганда заявила, що у Брянській області діяла "українська ДРГ". Вона начебто відкривала вогонь та навіть поранила героя пропагандистських байок – хлопчика Фьодора. Згодом стало відомо, що на територію Брянської області 2 березня зайшов Російський добровольчий корпус (РДК). Майже через місяць у мережі опублікували нові кадри, що ж відбувалося насправді.Російські військові продовжують використовувати територію Білорусі у своїх злочинних цілях. Зокрема, вони намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні. Про це свідчить нове перехоплення СБУ. У ньому двоє російських окупантів обговорюють плани своїх підрозділів.У Ростові 16 березня спалахнула будівля прикордонної служби ФСБ. Загинули, ймовірно, 4 людей. ЗМІ припускають, що це – результат "блискучої" діяльності самих фсбшників.