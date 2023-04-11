На війні загинув 26-річний "Грек", боротьба з керованими авіабомбами: хронологія 412 дня війни

Українські військові мужньо протистоять ворогу. Найважча ситуація на Сході України, проте ЗСУ стримують ворогів.

Яка ситуація на дипломатичному фронті та на полі бою – читайте у тексті 24 Каналу.

Зауважте Великий обмін полоненими, Сирський знову побував у Бахмуті: хронологія 411 дня війни

Збройні Сили України наразі не можуть боротись з керованими авіаційними бомбами, якими атакує ворог, зокрема, по фронтових регіонах. Військовий експерт Петро Черник пояснив, що для боротьби з ними потрібні винищувачі F-16.У боях за Бахмут загинув 26-річний Андрій Воробкало з позивним "Грек". Він повернувся в Україну з Греції, щоб захищати рідну землю. Боєць родом з Черкаської області. З ним попрощались у рідному селі Хутори.Журналісти видання Bihus.Info з'ясували, що сім'я нардепа Суто Мамояна тільки у 2022 році купила 13 автомобілів. Загальна вартість машин 1,3 мільйона доларів. Варто додати, що Мамоян є членом депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді.