Пригожин благає закінчити війну, оборона Бахмута: хронологія 416 дня війни

Станом на 15 квітня в Україні триває вже 416 день повномасштабної агресії Росії. Щодня наші Збройні сили наближають перемогу України, знищуючи ворога.

Про події, що відбули на фронті, в тилу та на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Експерт з питань безпеки Іван Варченко стверджує, що у Бахмуті росіяни закінчили історію ПВК "Вагнера" та російських десантно-штурмових підрозділів. Варченко зазначив, що у кінці 2022 року, коли практично виснажена і морально, і фізично російська армія була готова перейти до оперативної паузи, потрапила у психологічно-оперативну пастку під Бахмутом.Командира одного з підрозділів добровольчого Інтернаціонального легіону ЗСУ Міхала Журека поховали поблизу польського міста Кемпно, у населеному пункті Браліне. Чоловік брав активну участь в обороні Бахмута. У нього залишилося четверо дітей віком від 12 до 18 років.Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вважає, що Росії вже час ставити крапку у війні. Він хоче, аби армія вбивць "намертво закріпилася" на вже окупованих територіях.Агентство національної безпеки Польщі прокоментувало пост Медведєва у твітері, де він пригрозив Польщі зникненням з карти Європи. Посіпаці Путіна порадили не зупинятися у вживанні міксу алкоголю і наркотиків, аргументуючи, що це небезпечно для здоров'я.У Росії вирішили юридично прирівняти електронні повістки до традиційних, що ще більше звузить зашморг на шиї ухилянтів. Єдиним сенатором, який проголосував проти, стала Людмила Нарусова. Вона заявила, що поправки спрямовані на обмеження прав і не співвідносяться з наявними законами та російською конституцією.