Мінус гелікоптер, 4 БПЛА та аж 690 окупантів: втрати ворога станом на 23 квітня
23 квітня 2023, 07:42Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Завдяки героїчній роботі наших захисників, статистика втрат ворога щодня збільшується. Зокрема, за минулу добу українські військові ліквідували 690 загарбників.
Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 186420 своїх вояк. Однак реальна кількість втрат може бути в рази більша, оскільки підрахунок ускладнюють бойові дії.
Дивіться також ЗСУ навіки "посадили" ворожий Мі-24 та одразу 4 безпілотники
Росія втрачає техніку
Окрім особового складу, російська армія постійно втрачає свою військову техніку. Відтак, з 24 лютого 2022 року нашим воїнам вдалось знищити:
- танків – 3675 (+3) одиниць;
- бойових броньованих машин – 7131 (+1) одиниць;
- артилерійських систем – 2837 (+5) одиниць;
- РСЗВ – 539 (+0) одиниць;
- засоби ППО – 289 (+0) одиниць;
- літаків – 308 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 294 (+1) одиниця;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2402 (+4) одиниць;
- крилаті ракети – 911 (+0) одиниць;
- кораблі /катери – 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5730 (+12) одиниць;
- спеціальна техніка – 339 (+2) одиниці.
Актуальні втрати ворога станом на 23 квітня / Інфографіка Генштабу
Актуально про ситуацію на фронті
- У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ наголосив, що основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
- Там наші воїни відбили 58 атак. Водночас найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.