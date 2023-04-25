Коли Україна отримає танки М1 Abrams та ЗСУ відбили 43 атаки ворога: хронологія 426 дня війни

Російські загарбники не полишають спроб захопити українські міста та села. Найзапекліші бої зараз тривають на Сході.

Про ключові події вівторка, 25 квітня, читайте на 24 Каналі.

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