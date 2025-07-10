Ветеран і письменник Артур Дронь дав поради, як підтримати рідну людину, що повертається з війни

Військовий, письменник і ветеран Артур Дронь поділився порадами для українців, чиї рідні повертаються з війни. За його словами, головне – не нав'язуватися, а намагатися зрозуміти, чого потребує військовий після повернення з фронту.

Про це Артур Дронь розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

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Які поради щодо підтримки близьких, що повертаються з війни дав Дронь

Головне – іти за ним. Бо всі різні й універсальної поради загалом немає. Хтось хоче розповідати про пережите, а не може, і хотів би, щоб його питали. А хтось не хоче. Тому треба робити так, як він хоче,

– пояснив Дронь.

Він наголосив, що важливо чесно поговорити з військовим: з'ясувати, чи хоче він згадувати пережите, чи, навпаки, прагне якнайшвидше відновити звичне життя – з відпочинком чи повсякденними справами. І найголовніше – не ставити себе у центр, а дати людині право вирішувати, як саме виглядатиме її шлях до адаптації.

"Він і є головним в його реінтеграції", – підкреслив автор.

Окремо Артур Дронь звернув увагу на важливість залученості цивільних – знати про ситуацію на фронті, брати участь у зборах і донатах.

"Я думаю, що для більшості військових залученість цивільних, їхня обізнаність у ситуації на фронті, збори та донати є дуже важливою, бо так є більше відчуття комфорту серед цивільних. Небайдужі цивільні є такою собі тоненько смугою перетину військового і цивільного світів", – зазначив він.

Таким чином, друга порада – бути в контексті. Це допомагає не тільки підтримати бійця, а й скоротити відстань між двома реальностями – фронтом і тилом.