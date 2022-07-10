Від мого рішення залежать життя, – бойовий медик поділився своїм досвідом війни

Під час переходу з мирного життя на фронт найскладнішим викликом є усвідомлення, що від одного рішення буде залежати життя людей.

Про це в ефірі 24 каналу розповів боєць Сил спеціальних операцій ЗСУ та бойовий медик Олександр Ябчанка.

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За його словами, з людьми, які якими він зараз воює, до повномасштабного вторгнення їх повʼязувала активістська дільність.

Вони мої близькі друзі. Напевно, найважче було усвідомлювати, що від мого рішення може залежати безпосередньо життя кожного з них. Тому я максимально намагався з цим собі дати раду,

– зазначив Олександр Ябчанка.

"Як викладач, я одразу взявся вчити своїх друзів тому, як дати собі допомогти. Друзі дуже здібні, багато хто з них з бойовим досвідом. Тому навчання було доволі швидким", – додав Ябчанка.

Він повідомив, робота медика – це далеко не лише надавати допомогу. Є декілька етапів, як воно має працювати.

Етап перший – кожен боєць має чітко розуміти як дати собі раду, якщо сталася неприємність.

Далі кожен боєць має розуміти, як допомогти побратимові.

Кожен має розуміти, як це працює організаційно. Варіант, коли сталося поранення й усі біжать допомагати постраждалому, – поганий.

"Всі ці речі нам практично на ходу треба було вивчити", – акцентував Олександр Ябчанка.

Логістична частина

Бойовий медик пригадав, що на початку війни вони фактично були добробатом, тому в кожному місці, де виконували певні завдання, мали будувати маршрут. У цивільному житті його називають "маршрут пацієнта", тобто куди має потрапити поранений після того, як його стан на місці травмування максимально стабілізували.

"Цей маршрут – це люди. Тобто потрібно домовитися з людьми з тих чи інших медичних закладів", – зазначив Ябчанка.

За його словами, це стосується саме добробатів. Проте коли вже в структурі ЗСУ, там є чіткий маршрут, який вибудуваний підрозділом. Віг вже працює трошки структурованіше.

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