Розвал сам по собі не відбувається, – Буданов сказав, що буде з Росією після закінчення війни

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував, що відбудеться з Росією після завершення війни в Україні. А також сказав, чи зменшить Москва свою армію.

Наразі Буданов вважає, що цього не станеться. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Анні Максимчук.

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Якою буде Росія після закінчення війни

На думку начальника української розвідки, Росія не буде істотно зменшувати кількість своїх збройних сил. Він пояснює, що вона потрібна Кремлю, згідно з його стратегією.

Буданов зазначає, що зараз 50% всього російського військового бюджету йде на фінансові виплати.

Доплати бійцям, одноразові виплати за підписання контракту, фінальні виплати, якщо він вижив до кінця контракту, виплати за поранення, виплати за загибель і так далі,

– розповідає очільник ГУР.

Він додає, що решта коштів йдуть на закупівлю боєприпасів, а також на ремонт та обслуговування техніки.

Буданов зауважує, що після завершення війни ці виплати закінчуються й у зв'язку з цим Росія не буде зменшувати свою армію. А також каже, що на розвал країни-агресорки сподіватися не варто, адже сам по собі жоден такий процес не відбувається.

Раніше Буданов також сказав, чи варто суспільству знати всю правду про війну. На його думку, свідомість людей не завжди пристосована до її сприйняття, тому інформація має бути дозованою.