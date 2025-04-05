Можуть з'являтися різні думки, – Буданов про те, чи варто суспільству знати всю правду про війну

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловився про війну в Україні. А також сказав, чи справді суспільство має знати всю правду про російське вторгнення.

На думку Буданова, люди повинні бути готовими дізнатися правду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Анні Максимчук.

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Що сказав Буданов про війну в Україні

Начальник ГУР МО України вважає, що суспільство має дізнатися всю правду згодом, але не під час війни.

Під час війни всю правду знати, думаю, що це зайве. Інакше можуть різні думки у людей з'являтися. Я не кажу про те, що спотворена реальність чи щось таке. Просто свідомість людей, вона не у всіх пристосована до сприйняття жорсткої правди,

– каже Буданов.

Він додає, що не потрібно випробовувати українців та зазначає, що все має бути дозовано.

Зауважимо, що раніше Буданов заявив, що бойові дії в Україні можуть припинитися у 2025 році. На його думку, хоча Україна та Росія мають протилежні позиції, вони обидві прагнуть припинення вогню, і він вважає, що цього року буде досягнуто режиму припинення вогню.