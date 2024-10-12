Ворог обрав пріоритетний напрямок, де потужно наступає: огляд ситуації на фронті від Генштабу

Росіяни продовжують атакувати по всій лінії фронту. Тривають важкі боєзіткнення, зокрема на Донеччині та Харківщині.

Як повідомляє Генштаб, з початку доби відбулося 153 бойових зіткнень. Третина ворожих атак припадає на Курахівський напрямок.

Дивіться також Усе було б набагато гірше: комбат "Ахіллес" дав відверту оцінку Курської операції

Де тривають бої

На Куп'янському напрямку противник 23 рази штурмував у районах Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та М'ясожарівки. Станом на 22:30 поблизу Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової ще тривали бої.

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів намагалися просунутися у районах Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку противник здійснив 5 атак. Основні зусилля концентрував в районі Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки. Станом на 22:30 одне боєзіткнення тут ще триває.

На Краматорському напрямку окупанти 9 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районі Калинівки, Часового Яру та Ступочок. Ситуація під контролем українських військових.

На Торецькому напрямку агресори 14 разів атакували за підтримки авіації поблизу Торецька та в районі Щербинівки. Наразі ще три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 27. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка. Станом на 22:30 захисниками нвідбито 24 атаки, ще три боєзіткнення тривають.

Попередні втрати агресора склали 287 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено один танк, п’ять бойових броньованих машин, три артилерійські системи та 7 автомобілів, водночас пошкоджено ще один танк та дві артилерійські системи.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 47 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Зоряного, Дальнього та Антонівки.

Тут ворог втратив 104 окупантів вбитими та пораненими. Знищено танк, сім бойових броньованих машин та два автомобілі, подавлено 53 дрони, а також істотно пошкоджено ще один танк.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор за підтримки авіації 4 рази штурмував передній край нашої оборони в районі Богоявленки.

На Придніпровському напрямку 9 спроб ворога взяти позиції наших воїнів зазнали невдачі.

Також у Генштабі вказали, що з початку доби росіяни здійснили 3275 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах.