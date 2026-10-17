ЗСУ просунулися на двох напрямках: огляд фронту від ISW

Російські війська проводять наступальні дії. Втім, суттєвих просувань ворогу досягти не вдається.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, Сили оборони мали успіхи на 2 напрямках.

Яка ситуація на фронті?

Харківський напрямок

Окупанти 15 і 16 жовтня продовжували наступальні дії на півночі Харківської області, однак підтверджених просувань не мали. Українські сили контратакували поблизу Стариці, що на північний схід від Харкова.

Міноборони Росії та російські військові блогери продовжують безпідставно стверджувати, що окупанти оточили українських військових на північному сході Харківщини.

Слов'янський напрямок

Українські війська утримували позиції або просунулися на схід від Слов'янська.

На геолокованих кадрах, опублікованих 15 жовтня, видно, як російські війська завдають ударів по українських позиціях на захід від Каленики, що на схід від Слов'янська. Раніше російські джерела стверджували, що їхні війська утримують позиції в цьому районі.

Костянтинівський напрямок

Російський військовий блогер заявив, що російські війська повністю контролюють Костянтинівку. Однак ISW не виявив доказів захоплення міста.

За оцінкою аналітиків, російські військові змогли проникнути в значну частину південних і центральних районів Костянтинівки, але не закріпилися там.

Ознак присутності російських військ у північній частині міста ISW не виявив.

Також російський військовий блогер стверджував, що російські війська ведуть бої поблизу Кіндратівки, розташованої між Олексієво-Дружківкою та Дружківкою, і завдають ударів по переправах через річку Кривий Торець у цьому районі. Водночас ISW не виявив доказів присутності російських військ поблизу або в межах Кіндратівки, а також в Олексієво-Дружківці.

Добропільський напрямок

Російські війська 15 і 16 жовтня активно атакували на Добропільському напрямку.

Один із російських військових блогерів заявив про просування російських військ на схід від Золотого Колодязя, що на північний схід від Добропілля. Інший стверджував, що поблизу цього населеного пункту українські сили провели контратаку.

Оріхівський напрямок

Українські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області. На геолокованих кадрах, опублікованих 15 жовтня, видно, як російські війська завдають удару по українській позиції в південній частині Степногірська, що на захід від Оріхова. Це свідчить про нещодавнє просування українських сил у цьому районі.

Херсонський напрямок

16 жовтня речник корпусу морської піхоти України повідомив, що українські військові нещодавно зірвали спробу росіян висадитися на двох човнах на одному з островів у дельті Дніпра.

Також на геолокованих кадрах, опублікованих 12 жовтня, зафіксовано невдалу спробу російських військових перетнути Дніпро на надувному човні та закріпитися на правому, західному березі поблизу Придніпровського, що на схід від Херсона.

Обстановка на фронті / Карти ISW

Зверніть увагу! 16 жовтня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов повідомив Путіну, що від 1 вересня 2026 року російські війська захопили понад 1800 квадратних кілометрів території та 92 населені пункти. Водночас, за оцінками ISW, від 1 січня 2026 року російські війська захопили близько 100 квадратних кілометрів території та 69 населених пунктів. А від 1 вересня вони, навпаки, втратили загалом 122 квадратних кілометри.