Росіяни просуваються до Вугледару: карта бойових дій 27 вересня

Окупанти продовжують наступати на східних напрямках. Не припиняє ворог атаки на півночі та півдні. Українські захисники мужньо тримають оборону. Покровський і Курахівський напрямки залишаються найгарячішими.

Протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень.

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Де точаться запеклі бої

На Харківському напрямку відбулося 3 боєзіткнення поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська.

Бій біля Стариці: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку точилося 20 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки.

Штурм біля Стельмахівки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Греківки, Невського, Новосадового та Торського.

Атака росіян біля Греківки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку точилися 4 бої. Наші воїни зупинили усі спроби противника прорвати оборону у районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного.

Окупанти намагалися прорвати оборону біля Білогорівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку відбулося 10 боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Міньківки, Григорівки та Білої Гори.

Ворог штурмував біля Григорівки: дивіться на карту

На Торецькому напрямку було 18 боїв, зокрема, біля Торецька, Щербинівки та Леонідівки.

Бій біля Леонідівки: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове, Маринівка та Красний Яр. Найбільша концентрація атак була біля Селидового та Маринівки.

Росіяни просунулися у напрямку Крутому та Красному Яру: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак противника поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

Атака загарбників у районі Цукуриного: дивіться на карті

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 5 наступальних дій біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки.

Росіяни просунулися у напрямку Вугледара: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку відбулося 3 боєзіткнення. Українські захисники відбили штурми противника неподалік Роботиного.

Захисники відбили атаки ворога біля Роботиного: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку окупанти також зазнали поразки, двічі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник активно застосовує керовані авіаційні бомби та ударні БпЛА, здійснює мінометні та артилерійські обстріли українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області Росії, де триває операція наших військ.