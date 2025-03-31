Росіяни накопичують сили на Півдні: у ЗСУ пояснили, для чого

Росіяни накопичують сили на півдні України. У Силах оборони розповіли, чи готується ворог до наступу та яку тактику обирає на цьому напрямку.

Росіяни масштабних операцій не проводять, але постійно штурмують українські позиції малими групами та здійснюють вогневу активність. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

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Що відомо про ситуацію на півдні України

І на Гуляйпільському, і на Оріхівському напрямках є накопичення сил ворога.

За словами Волошина, не йдеться про наступ чи стратегічний план росіян. Вони здійснюють тактичні дії для покращення своїх позицій, "зміни конфігурації лінії бойового зіткнення", захоплення певних позицій і взяття під вогневий контроль логістичних шляхів Сил оборони України.

Перед наступальними діями ворог проводить артилерійську підготовку, застосовує авіацію, БпЛА, РЕБ. Створивши умовні "коридори", ворог якнайшвидше намагається прорватися через них штурмовими групами. Для швидкого пересування росіяни використовують багі, самокати, мотоцикли та іншу подібну техніку.

Останнім часом такі дії ніякого успіху ворогу не приносили.

Також окупанти не припиняють спроб закріплюватися на островах русла Дніпра.

Хоч на Херсонському напрямку штурмів менше, але вогнева активність ворога суттєва. Російські війська застосовують артилерію, дрони, зокрема FPV. Там існує російський центр підготовки операторів дронів. Росіяни тренуються завдавати ударів буквально на мирних мешканцях. Був випадок, коли ворожий дрон "полював" на дітей, що гралися на майданчику житлової забудови.