"У нас ідентичні погляди": Туск обговорив з прем'єром Великої Британії допомогу для України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав прем'єра Великої Британії Кіра Стармера під час його робочого візиту до Варшави. Лідери обговорили підтримку України. Дональд Туск наголосив, що обидві країни мають схожі позиції.

Про це прем'єр Польщі заявив під час пресконференції, повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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Туск обговорив зі Стармером допомогу Україні

Дональд Туск наголосив, що війна в Україні досі залишається головною темою розмов між лідерами.

З Великою Британією й особисто з прем'єр-міністром у нас ідентичні погляди на ситуацію в Україні, на російську агресію проти України. Ідентичні погляди на те, що робити, як діяти, коли йдеться про підтримку України,

— сказав прем'єр Польщі.

Він додав, що Польща та Велика Британія активно співпрацюватимуть у цьому питанні, обмінюючись як завданнями, так і інформацією.

Зазначимо, 17 січня з офіційним візитом до Варшави прибув прем'єр Кір Стармер. Польща та Велика Британія погодилися працювати над угодою про безпекову та оборонну співпрацю. Дональд Туск сподівається, що цей документ підпишуть цього року.