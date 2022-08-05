російський економіст відповів, скільки в путіна є грошей на війну

У путіна залишається достатньо грошей, щоб вести війну проти України. Тут не потрібно видавати бажане за дійсне – ресурси у нього досі є.

Про це 24 каналу розповів російський економіст Сергій Алексашенко, який покинув росію ще в 2012 році та частково консультує міністра фінансів України Сергій Марченка. За його словами, конкретно вирахувати, скільки в путіна залишилося грошей на війну, складно. Однак зрозуміло, що він володіє достатніми ресурсами.

До теми мєдведєв зібрався звільняти Україну: посіпака путіна написав допис про відродження СРСР

Грошей може вистачити надовго, але є нюанси

Як наголошує Алексашенко, основні витрати з російського бюджету на війну – це зарплати військовим, росгвардії, кадирівцям, добровольцям; оплата палива, медикаментів, харчування та інших матеріалів. Він вважає, що ці видатки не складають аж надто серйозно навантаження на казну окупантів.

Інше питання – військова техніка. Зараз росія не має змоги швидко виготовити додаткове озброєння. Наразі невідомо, скільки в нього залишилося військової техніки, щоб і надалі вести війну. Алексашенко такими даними не володіє.

Він додав, що не потрібно вписувати запущені ракети у теперішні витрати путіна на війну. Ця зброя могла бути виготовлена 2, 5, 10 і навіть 40 років тому. Ці гроші були сплачені ще раніше.

Якщо путін захоче, він зможе і надалі фінансувати війну

В росії, на жаль, достатньо нафти, газу, металу, сировини та інших матеріалів, які можна буде продавати та генерувати податкові надходження. Ці кошти однозначно допоможуть йому й надалі фінансувати війну. Навіть якщо ситуація буде складною, то путін цілком можне знехтувати рівнем життям росіян.

путін цілком може вирішити, що для росії важливіша зброя, аніж масло. Його не цікавить рівень життя росіян. Як і самі росіяни не цікавляться своїм рівнем життя, – зазначив Алексашенко.

За його словами, у російському бюджеті перебуває стільки грошей, що вони зможуть оплачувати всі видатки упродовж 8 місяців навіть взагалі без податкових надходжень.

Попри це, європейські санкції продовжують тиснути на російську економіку. Вона починає поступово знижувати свій ріст.

Алексашенко про те, чи путін має достатньо грошей на війну: дивіться відео

Додамо, у путіна може й бути достатньо грошей, щоб фінансувати війну. Але проблеми потрохи починають підтискати окупантів. До прикладу, російським пілотам вже наказали повільніше гальмувати на літаках та використовувати для цього двигун. Виявляється, що гальмівні колодки окупанти купляли за кордоном. Тому тепер намагаються зробити все, щоб вони подовше не ламалися.