Росія готує грандіозний шантаж: фронтове зведення з Романом Світаном

Владімір Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю в Білорусі. Тим часом російська армія знищує Авдіївку авіаційними бомбами.

Ці та інші теми у своєму щоденному огляді фронту за 27 березня для 24 Каналу прокоментував полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик інструктор Роман Світан.

Також цікаво Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

Росія готує грандіозний шантаж

У контексті заяви Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі співрозмовник зауважив, що це дуже важливо для Алєксандра Лукашенка. Мовляв, йому не дають спокою лаври північнокорейського диктатора. Військовий експерт також відзначає, що в Білорусі є два типи ядерних носіїв:

комплекси "Іскандер", які їм передала Росія;

декілька літаків, які можуть нести ядерні заряди.

Саме цей арсенал, який може нести ядерну зброю, найімовірніше, і буде предметом шантажу. Навряд, саму ядерну зброю перемістять на територію Білорусі,

– заявив Роман Світан.

За його словами, перед таким переміщенням мають відбутися великі й важливі підготовчі моменти. Їх, наприклад, росіяни за 9 років так і не змогли провести з уже готовим комплексом "Феодосія-13" в окупованому Криму.

"Його 9 років готують, але він досі так і не готовий до переміщення тактичної ядерної зброї. Те саме й з Білоруссю – там ще навіть не починали. Тому ці заяви – це такий елемент шантажу", – переконаний полковник ЗСУ в запасі.

На його думку, Росія в такий спосіб може намагатися створити тиск перед майбутніми самітами НАТО. Та ядерну зброю навряд будуть переміщати – це просто величезний шантаж.

Зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Росія хоче перетворити Авдіївку в полігон

Військовий експерт зауважив, що нині самі росіяни в Бахмуті виконують головне завдання української армії – знищення армії противника. Тому поки це триває, вони вирішили активізуватися й у напрямку Авдіївки.

Авдіївку будуть зносити зараз з лиця землі – приблизно так само, як і Мар'їнку. Туди підтягнули додаткові артилерійські підрозділи зі збільшенням постачання снарядів,

– заявив Роман Світан.

Втім, у місті надійно вибудувані українські рубежі оборони. Тому, на думку співрозмовника, ворог повністю рознесе українське місто, але гарнізон нашої оборони зсунути не зможуть.

"Оптимальний варіант для місцевих зараз – виїхати з міста. Адже крім артилерії, на місто спрямована велика кількість літаків. Росіяни використовують Авдіївку як такий полігон для скидання керованих авіабомб", – заявив полковник запасу ЗСУ.

Він переконаний, що ключовий задум росіян – закидати місто авіабомбами й розбити його артилерією. Хоча вирішити військових цілей їм це не дозволить.

Ситуація довкола Авдіївки / Скриншот DeepStateMAP