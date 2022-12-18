Ворог планує цілодобову комендантську годину на Запоріжжі, ЗСУ відбили 15 атак, – Генштаб

Станом на 18 грудня в Україні триває 298 доба повномасштабного вторгнення Росії. Найгарячішими бойовими напрямками залишаються Бахмутський та Авдіївський.

Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Про це свідчить оперативна інформації від Генерального штабу ЗСУ.

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ЗСУ відбили атаки ворога біля 15 населених пунктів

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах понад 15 населених пунктів. Серед них – Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам'янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині.

При цьому впродовж доби 17 грудня противник завдав 5 ракетних, а також здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів зберігається на всій території України. Яка ситуація на напрямках

На Волинському і Поліському напрямках обстановка без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Середина-Буда і Вовківка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна – Харківської.

На Куп'янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку і Червонопопівку Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках під вогонь противника потрапили райони понад 15 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку ворог активних дій не проводив. Для уточнення положення наших військ залучив БпЛА у районі населеного пункту Шевченкове.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії 24 населених пункти. Серед них – Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Степове, Плавні на Запоріжжі та Козацьке, Тягинка, Микільське, Херсон і Дніпровське Херсонської області. ЗСУ продовжують нищити ворога та його техніку