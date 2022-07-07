Вербують спецпризначенців: у Генштабі оцінили ймовірність самостійної атаки білорусі на Україну

Загроза нападу з білорусі та втягнення збройних сил режиму лукашенка у війну проти України залишається. При цьому у Генштабі ЗСУ переконані, що самостійне відкрите вторгнення білоруських військ на територію нашої держави є малоймовірним.

Про це 7 липня розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу у "Медіа Центрі Україна". 24 канал передає деталі.

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У Генштабі ЗСУ оцінили актуальну загрозу з білорусі

За словами Олексія Громова, співробітники фсб та інших структур росії, а також офіцери збройних сил білорусі наразі проводять так звану "роз'яснювальну роботу" серед військовослужбовців зс білорусі. Їх переконують у необхідності участі у так званій "спецоперації" на території України, якщо виникне потреба.

Станом на сьогодні така робота триває у вигляді так званих "політзанять" під час навчань серед окремих підрозділів, насамперед підрозділів спеціального призначення, підрозділів десантних штурмових військ.

Також, за наявною інформацією, при підтримці комітету державної безпеки білорусі у країні проводиться вербування колишніх військовослужбовців, насамперед спецпризначення льотного складу, щодо укладання контрактів з приватною військовою компанією "Ліга" для можливого залучення до воєнних дій на території України,

– заявив Громов.

За оцінками Генштабу, враховуючи існуючий стан, надалі ймовірним характером дій противника може бути продовження демонстративних дій в окремих районах Брестської та Гомельської областей, які межують з Україною, а також ведення розвідки з метою вивчення і аналізу діяльності українських військ.

Не виключається також ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника у наближених до державного кордону районах Рівненської, Волинської, Житомирської та Київської областей. Крім того, зберігається висока ймовірність здійснення провокацій спецслужбами росії на білоруських об'єктах з подальшим звинуваченням у цьому України.

Водночас ймовірність самостійного, підкреслюю – окремо від російських військ, відкритого вторгнення білоруських військ на територію України, у межах участі у так званій "спеціальній військовій операції", в Україні залишається низькою,

– підсумував заступник очільника ГОУ Генерального штабу ЗСУ.

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