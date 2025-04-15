Укр Рус
24 Канал Новини України Дронова атака по Україні, успіхи росіян у Курській області: хронологія 1147 дня війни
15 квітня, 06:31
1

Дронова атака по Україні, успіхи росіян у Курській області: хронологія 1147 дня війни

Маргарита Волошина

В Україні розпочалася 1147 доба повномасштабної війни. Українські сили продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, попри тиск окупантів на кількох ділянках фронту.

Про головні новини 15 квітня – ситуацію на фронті, нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Росія повторно атакувала Суми, Трамп знову критикує Зеленського: хронологія 1146 дня війни 

Що відбулося за добу

 

У цій новині немає хронології


 