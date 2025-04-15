Дронова атака по Україні, успіхи росіян у Курській області: хронологія 1147 дня війни

В Україні розпочалася 1147 доба повномасштабної війни. Українські сили продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, попри тиск окупантів на кількох ділянках фронту.

Про головні новини 15 квітня – ситуацію на фронті, нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак – розповідає 24 Канал. Дивіться також Росія повторно атакувала Суми, Трамп знову критикує Зеленського: хронологія 1146 дня війни Що відбулося за добу У цій новині немає хронології

