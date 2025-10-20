Про головні події 19 жовтня – від боїв на передовій до заяв світових політиків і важливих рішень усередині країни – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що відбувається 20 жовтня?

06:18, 20 жовтня

Трамп закликав Росію й Україну зупинитися "просто зараз"

Дональд Трамп заявив, що сторони мають зупинитися на тих лініях, де вони перебувають зараз, на лініях бою.

Все інше дуже складно узгоджувати. Якщо починати говорити: "ви берете це, ми беремо те", – там так багато різних варіантів,
– зазначив президент США.

Він додав, що зараз Донбас уже розділений, і Росія контролює близько 78% території. За словами Трампа, сторони можуть домовитися про подальше врегулювання пізніше.

06:16, 20 жовтня

Росія атакувала енергосистему Чернігівщини

О 00:22 енергетики повідомили, про чергове влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі. Через це на той момент без світла залишилися ще 28 тисяч споживачів.

На жаль, о 01:33 там заявили про ще одну атаку на енергооб'єкт у Ніжинському районі. Ще 2700 абонентів залишилися без енергопостачання.

Наразі енергетики посилено ліквідовують наслідки атак, але пошкодження дуже масштабні.

06:13, 20 жовтня

Аеропорт Мюнхена знову закривали через невідомі дрони

Про підозрілі дрони над аеропортом повідомили кілька людей, зокрема його співробітники та служба безпеки. Їх нібито фіксували пів години приблизно о 22:00 за місцевим часом, а потім ще пів години о 23:00.

Втім, поліція згодом заявила, що не виявила жодних дронів чи підозрілих людей у районі летовища.