Про головні події 19 жовтня – від боїв на передовій до заяв світових політиків і важливих рішень усередині країни – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Що відбувається 20 жовтня?
Дональд Трамп заявив, що сторони мають зупинитися на тих лініях, де вони перебувають зараз, на лініях бою. Все інше дуже складно узгоджувати. Якщо починати говорити: "ви берете це, ми беремо те", – там так багато різних варіантів, Він додав, що зараз Донбас уже розділений, і Росія контролює близько 78% території. За словами Трампа, сторони можуть домовитися про подальше врегулювання пізніше. О 00:22 енергетики повідомили, про чергове влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі. Через це на той момент без світла залишилися ще 28 тисяч споживачів. На жаль, о 01:33 там заявили про ще одну атаку на енергооб'єкт у Ніжинському районі. Ще 2700 абонентів залишилися без енергопостачання. Наразі енергетики посилено ліквідовують наслідки атак, але пошкодження дуже масштабні. Про підозрілі дрони над аеропортом повідомили кілька людей, зокрема його співробітники та служба безпеки. Їх нібито фіксували пів години приблизно о 22:00 за місцевим часом, а потім ще пів години о 23:00. Втім, поліція згодом заявила, що не виявила жодних дронів чи підозрілих людей у районі летовища.
