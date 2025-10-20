06:18, 20 жовтня

Дональд Трамп заявив, що сторони мають зупинитися на тих лініях, де вони перебувають зараз, на лініях бою.

Все інше дуже складно узгоджувати. Якщо починати говорити: "ви берете це, ми беремо те", – там так багато різних варіантів,

– зазначив президент США.

Він додав, що зараз Донбас уже розділений, і Росія контролює близько 78% території. За словами Трампа, сторони можуть домовитися про подальше врегулювання пізніше.