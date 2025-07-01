ГУР застосували на фронті бойового робота "Лють": ексклюзивне відео

Спеціальні підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України активно розширюють застосування наземних безпілотних платформ у бойових умовах. Так, НРК "Лють" у Сумській області відкрив вогонь по позиціях окупантів.

Безпілотник здатний рухатися в складних умовах рельєфу, зокрема через повалені дерева. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Що відомо про застосування наземних безпілотників ГУР?

На ексклюзивних відео зафіксовано бойову роботу наземного роботизованого комплексу "Лють" на позиціях у Сумській області, а також радіоперехоплення з панічними коментарями російських військових після зіткнення з цією технікою.

Озброєний кулеметом ПКТ робот ефективно долає складну місцевість, включно з поваленими деревами та вирвами від вибухів. При цьому він зберігає стабільний канал зв’язку з операторами та транслює відео в реальному часі на пункт управління.

Підійшовши до ворожих укріплень, "Лють" відкриває щільний кулеметний вогонь, знищуючи живу силу противника. Завдяки створеній точці вогневого тиску українські підрозділи отримують змогу безпечно маневрувати.

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