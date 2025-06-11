НАТО побоюється: політолог відповів, чи хоче Альянс завершення війни в Україні

Генсек НАТО Марк Рютте зауважив, що припинення вогню в Україні дасть можливість Росії накопичувати зброю. Це збільшує ризики для Альянсу. Відповідно виникає питання, а чи дійсно Захід зацікавлений у припиненні війни в Україні.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що заява Рютте не демонструє нічого нового. У європейських представників НАТО дійсно є побоювання, що в разі припинення війни в Україні Росія може перемкнутися на ті ж країни Балтії.

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Чи дійсно Захід хоче закінчення війни в Україні

Як наголосив Фесенко, поки немає жодних передумов для припинення бойових дій. Росія дійсно може піти за таким сценарієм, якщо війна в Україні таки закінчиться. Але Захід цілком може вплинути на диктатора Путіна.

Якщо європейці будуть посилювати оборону та допомагатимуть нам посилювати нашу оборону після завершення війни, то не думаю, що Путін наважиться. Він нападає на тих, кого вважає слабкими,

– сказав Фесенко.

Тут не йдеться про те, що Захід буцімто не хоче завершення війни. Там розуміють, що Путіна важливо зупинити. Його треба змусити піти на мир. Такі заяви Рютте провокують дискусію про те, як таки дотиснути Путіна, що він припинив війну і не пішов далі.

Трамп виступає за припинення війни. Рютте проти цього виступати не буде. Але от як змусити Путіна припинити про війну – про це буде йти розмова і на саміті НАТО, і на зустрічі G7,

– підкреслив Фесенко.

Додамо, керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль переконаний, що Росія вважає війну в Україні лише етапом для конфронтації із Заходом. Крім того, Кремль розглядає варіанти конфлікту з європейськими країнами, аби перевірити, чи справді США будуть захищати союзників по НАТО. Для цього не потрібна повномасштабна війна. Можна просто запустити так званих "зелених чоловічків".