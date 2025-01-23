Росія атакувала Запоріжжя балістикою: хронологія 1065 дня війни

В Україні триває 1065 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення та завдають колосальних втрат окупаційним військам.

Про головні події 23 січня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників розповідає – 24 Канал.

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