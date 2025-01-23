Росія атакувала Запоріжжя балістикою: хронологія 1065 дня війни
В Україні триває 1065 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення та завдають колосальних втрат окупаційним військам.
Про головні події 23 січня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників розповідає – 24 Канал.
Дивіться також Ракети, снаряди та мільярди фунтів: як Британія допомагає Україні в межах безпекової угоди
У ніч на 23 січня росіяни атакували Запоріжжя балістикою. Звуки вибухів пролунали близько 4 ранку. Станом на зараз кількість постраждалих зросла до 16 людей, загинула 1 людина. У важкому стані перебувають 5 людей. Стан іще 5 осіб медики оцінюють як середньої тяжкості, серед них 2 співробітники ДСНС. Постраждалі отримують всю необхідну допомогу. Серед поранених – двомісячне немовля, яке вже доставили до лікарні. Данія передала Україні радянські САУ 2С1 "Гвоздика" без анонсу, про що стало відомо після оновлення урядового переліку переданого озброєння країною. Кількість переданих САУ "Гвоздика" залишається невідомою, а їх походження важко визначити через широке розповсюдження у світі. За даними Deep State, за останню добу росіяни мали просування у Донецькій області. Зокрема їм вдалося окупувати Новоселівку. Також ворог просунувся у Великій Новосілці, Новоандріївці, біля Часового Яру, Янтарного, Петропавлівки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки та Баранівки.
Росіяни атакували балістикою Запоріжжя
Данія передала Україні радянські САУ 2С1 "Гвоздика"
Росіяни окупували Нововасилівку
У ніч на 23 січня росіяни атакували Запоріжжя балістикою. Звуки вибухів пролунали близько 4 ранку.
Станом на зараз кількість постраждалих зросла до 16 людей, загинула 1 людина.
У важкому стані перебувають 5 людей. Стан іще 5 осіб медики оцінюють як середньої тяжкості, серед них 2 співробітники ДСНС. Постраждалі отримують всю необхідну допомогу.
Серед поранених – двомісячне немовля, яке вже доставили до лікарні.
Данія передала Україні радянські САУ 2С1 "Гвоздика" без анонсу, про що стало відомо після оновлення урядового переліку переданого озброєння країною.
Кількість переданих САУ "Гвоздика" залишається невідомою, а їх походження важко визначити через широке розповсюдження у світі.
За даними Deep State, за останню добу росіяни мали просування у Донецькій області.
Зокрема їм вдалося окупувати Новоселівку. Також ворог просунувся у Великій Новосілці, Новоандріївці, біля Часового Яру, Янтарного, Петропавлівки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки та Баранівки.