Скандал у Білому домі, атака дронами-камікадзе: хронологія 1102 дня війни

Російська агресія проти України продовжується. Вночі ворог вкотре застосував дрони-камікадзе для терору мирного населення.

Про головні події України, ситуацію на фронті 1 березня 2025 року, 1012 дня війни розповідає 24 Канал.

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