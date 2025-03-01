1 березня, 07:10
Скандал у Білому домі, атака дронами-камікадзе: хронологія 1102 дня війни
Російська агресія проти України продовжується. Вночі ворог вкотре застосував дрони-камікадзе для терору мирного населення.
Про головні події України, ситуацію на фронті 1 березня 2025 року, 1012 дня війни розповідає 24 Канал.
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Володимир Зеленський дав ексклюзивне інтерв'ю Брету Баєру в програмі "Спеціальний звіт" о 18:00 за східним часом (субота, 1 березня 01:00 за київським часом).
07:05, 01 березня
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News
Володимир Зеленський дав ексклюзивне інтерв'ю Брету Баєру в програмі "Спеціальний звіт" о 18:00 за східним часом (субота, 1 березня 01:00 за київським часом).