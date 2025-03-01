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24 Канал Новини України Скандал у Білому домі, атака дронами-камікадзе: хронологія 1102 дня війни
1 березня, 07:10
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Скандал у Білому домі, атака дронами-камікадзе: хронологія 1102 дня війни

Сергій Попович

Російська агресія проти України продовжується. Вночі ворог вкотре застосував дрони-камікадзе для терору мирного населення.

Про головні події України, ситуацію на фронті 1 березня 2025 року, 1012 дня війни розповідає 24 Канал.

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07:05, 01 березня

Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News

Володимир Зеленський дав ексклюзивне інтерв'ю Брету Баєру в програмі "Спеціальний звіт" о 18:00 за східним часом (субота, 1 березня 01:00 за київським часом).