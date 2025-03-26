26 березня, 06:56
Росіяни атакували Черкаси та Кривий Ріг, ворог тисне на Покровськ: хронологія 1127 дня війни
В Україні розпочалася 1127 доба повномасштабної війни. Сили оборони продовжують стримувати наступ російської армії на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.
Про головні новини 26 березня, ситуацію на полі бою й не тільки, нові воєнні злочини окупантів, успіхи українських захисників і захисниць – у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Атака "Шахедами", результати переговорів в Саудівській Аравії: хронологія 1126 дня війни
У регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Офіційної інформації від влади наразі не надходило.
04:04, 26 березня
У Черкасах пролунали гучні вибухи
У регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Офіційної інформації від влади наразі не надходило.