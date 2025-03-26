Росіяни атакували Черкаси та Кривий Ріг, ворог тисне на Покровськ: хронологія 1127 дня війни

В Україні розпочалася 1127 доба повномасштабної війни. Сили оборони продовжують стримувати наступ російської армії на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.

Про головні новини 26 березня, ситуацію на полі бою й не тільки, нові воєнні злочини окупантів, успіхи українських захисників і захисниць – у матеріалі 24 Каналу.

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