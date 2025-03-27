"Шахеди" атакували Україну: хронологія 1128 дня війни
В Україні триває 1128 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Сили оборони продовжують тримати оборону вздовж усієї лінії фронту та успішно відбивати атаки противника.
Про ключові події 27 березня, ситуацію на фронті, втрати окупантів та успіхи українських захисників - читайте в хронології 24 Каналу.
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Аналітики DeepState повідомили, що станом 27 березня Сили оборони України відкинули ворога у селищі Котлине Донецької області. Населений пункт розташований під Покровськом, де вже кілька місяців тривають одні з найзапекліших боїв. Водночас росіяни мали успіхи біля Катеринівки, Тернів та у селі Дніпроенергія. За словами Зеленського, у ніч на 26 березня росіяни дійсно не атакували енергооб'єкти України, однак постраждала інша цивільна інфраструктура. Безумовно, це трагедія, що росіяни все одно атакували, більше сотні дронів… Але ми повинні бути чесними – ударів по енергетиці сьогодні вночі не було, У ніч на 27 березня російські "Шахеди" атакували Черкаси. В місті працювало ППО.
ЗСУ відкинули росіян під Покровськом
Зеленський відповів, чи росіяни дотримуються енергетичного перемир'я
– сказав президент.
"Шахеди" атакували Черкаси
Аналітики DeepState повідомили, що станом 27 березня Сили оборони України відкинули ворога у селищі Котлине Донецької області.
Населений пункт розташований під Покровськом, де вже кілька місяців тривають одні з найзапекліших боїв.
Водночас росіяни мали успіхи біля Катеринівки, Тернів та у селі Дніпроенергія.
За словами Зеленського, у ніч на 26 березня росіяни дійсно не атакували енергооб'єкти України, однак постраждала інша цивільна інфраструктура.
Безумовно, це трагедія, що росіяни все одно атакували, більше сотні дронів… Але ми повинні бути чесними – ударів по енергетиці сьогодні вночі не було,
У ніч на 27 березня російські "Шахеди" атакували Черкаси. В місті працювало ППО.