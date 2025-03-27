"Шахеди" атакували Україну: хронологія 1128 дня війни

07:03, 27 березня

За словами Зеленського, у ніч на 26 березня росіяни дійсно не атакували енергооб'єкти України, однак постраждала інша цивільна інфраструктура.

Безумовно, це трагедія, що росіяни все одно атакували, більше сотні дронів… Але ми повинні бути чесними – ударів по енергетиці сьогодні вночі не було,

– сказав президент.