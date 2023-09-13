Потужна "бавовна" в Севастополі, атака на Одесу: хронологія 567 дня війни

13 вересня 2023, 06:45
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Україна протистоїть повномасштабній війні Росії 567 днів. Країна-терорист продовжує атакувати мирні міста, натомість невідомі дрони почали падати й на її території. На фронті ситуація динамічна та складна, ЗСУ наступають на кількох напрямках.

Про головні події, які стались упродовж 567 дня війни, 13 вересня – розповідаємо в матеріалі 24 Каналу. 

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08:05, 13 вересня

Атака на Севастополь – пошкоджено 2 корабля

Російське міноборони заявило, що вночі зазнав ударів судноремонтний завод імені Орджонікідзе у Севастополі. Як наслідок — отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті.

 

08:03, 13 вересня

Генштаб оновив статистику втрат ворога

Станом на ранок 13 вересня втрати російських військ в Україні становлять близько 270 350. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 590 російських окупантів.

 

07:30, 13 вересня

Над Одеською областю збили 32 "Шахеди", є влучання

Над Одеською областю сили протиповітряної оборони збили 32 ударних дрони, але є влучання по цивільній інфраструктурі Подунав'я, 7 людей постраждали. Атака тривала 4,5 години. 

 

05:26, 13 вересня

Перші дані про наслідки атаки на Одещину

В Одеській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки дронами-камікадзе на регіон:

  • Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району. На жаль, є влучання.
  • Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків та пожежі.
  • Відомо про шість постраждалих цивільних. Три людини у важкому та три у середньому стані доставлені до лікарні.
04:11, 13 вересня

"Бавовна" у Севастополі

У Севастополі, де базується російський окупаційний чорноморський флот, пролунало кілька потужних вибухів. Місцева "влада" визнала, що на місто була атака, внаслідок якої сталася пожежа. Зокрема, у районі Південної бухти.

Щонайменше сім вибухів пролунали о 3 ночі, пишуть "Крим.Реалії". При цьому від вибухової хвилі затремтіли шибки у вікнах, а в небі виднілися яскраві спалахи та дим. Це засвідчують фото та відео, зняті місцевими мешканцями.

Також відомо, що в цей час перекривали рух автотранспорту Керченським мостом.

 

02:57, 13 вересня

Скільки росіян залишили заявку на здачу в полон

За даними ГУР МО, в рамках проєкту "Хочу жити" з моменту початку існування вже 25 тисяч заявок росіяни надіслали. А якщо говорити про реалізовані цифри, то це також сотні росіян, які здалися в полон. 

02:32, 13 вересня

Росіяни пустили "Шахеди" на Одещину

Російські загарбники вночі знову пустили безпілотники типу "Шахед" на Одеську область. Так, під атакою окупантів опинився Ізмаїльський район.

 

01:50, 13 вересня

Німеччина не буде видавати Україні ухилянтів

У Німеччині відмовилися видавати Україні абсолютно всіх чоловіків, які незаконно виїхали з нашої держави через мобілізацію. Водночас країна готова повернути українців, які покинули нашу країну завдяки хабарництву

00:20, 13 вересня

У Москві помітили пожежу біля Останкінської вежі

У Москві сталась пожежа біля відомої телевежі російської столиці – Останкінської вежі. На місці подій видно чорну хмару диму, жителі бідкаються на "бавовну". Зрештою стало відомо, що займання трапилося на північно-східній частині російської столиці, там буцімто горіло сміттєсортувальне підприємство в районі метро Владикино.

00:14, 13 вересня

У Севастополі прогриміли вибухи

Жителі Мелітополя повідомили про потужні вибухи поблизу Мелітополя. Їх підтвердив мер міста Іван Федоров, водночас російська окупаційна влада традиційно гучні звуки не стала коментувати. 

 
 

 

Автор: Анастасія Лукашевська