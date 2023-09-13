Потужна "бавовна" в Севастополі, атака на Одесу: хронологія 567 дня війни

Україна протистоїть повномасштабній війні Росії 567 днів. Країна-терорист продовжує атакувати мирні міста, натомість невідомі дрони почали падати й на її території. На фронті ситуація динамічна та складна, ЗСУ наступають на кількох напрямках.

Про головні події, які стались упродовж 567 дня війни, 13 вересня – розповідаємо в матеріалі 24 Каналу.

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