Потужна "бавовна" в Севастополі, атака на Одесу: хронологія 567 дня війни
Україна протистоїть повномасштабній війні Росії 567 днів. Країна-терорист продовжує атакувати мирні міста, натомість невідомі дрони почали падати й на її території. На фронті ситуація динамічна та складна, ЗСУ наступають на кількох напрямках.
Про головні події, які стались упродовж 567 дня війни, 13 вересня – розповідаємо в матеріалі 24 Каналу.
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Російське міноборони заявило, що вночі зазнав ударів судноремонтний завод імені Орджонікідзе у Севастополі. Як наслідок — отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті. Станом на ранок 13 вересня втрати російських військ в Україні становлять близько 270 350. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 590 російських окупантів. Над Одеською областю сили протиповітряної оборони збили 32 ударних дрони, але є влучання по цивільній інфраструктурі Подунав'я, 7 людей постраждали. Атака тривала 4,5 години. В Одеській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки дронами-камікадзе на регіон: У Севастополі, де базується російський окупаційний чорноморський флот, пролунало кілька потужних вибухів. Місцева "влада" визнала, що на місто була атака, внаслідок якої сталася пожежа. Зокрема, у районі Південної бухти. Щонайменше сім вибухів пролунали о 3 ночі, пишуть "Крим.Реалії". При цьому від вибухової хвилі затремтіли шибки у вікнах, а в небі виднілися яскраві спалахи та дим. Це засвідчують фото та відео, зняті місцевими мешканцями. Також відомо, що в цей час перекривали рух автотранспорту Керченським мостом. За даними ГУР МО, в рамках проєкту "Хочу жити" з моменту початку існування вже 25 тисяч заявок росіяни надіслали. А якщо говорити про реалізовані цифри, то це також сотні росіян, які здалися в полон. Російські загарбники вночі знову пустили безпілотники типу "Шахед" на Одеську область. Так, під атакою окупантів опинився Ізмаїльський район. У Німеччині відмовилися видавати Україні абсолютно всіх чоловіків, які незаконно виїхали з нашої держави через мобілізацію. Водночас країна готова повернути українців, які покинули нашу країну завдяки хабарництву У Москві сталась пожежа біля відомої телевежі російської столиці – Останкінської вежі. На місці подій видно чорну хмару диму, жителі бідкаються на "бавовну". Зрештою стало відомо, що займання трапилося на північно-східній частині російської столиці, там буцімто горіло сміттєсортувальне підприємство в районі метро Владикино. Жителі Мелітополя повідомили про потужні вибухи поблизу Мелітополя. Їх підтвердив мер міста Іван Федоров, водночас російська окупаційна влада традиційно гучні звуки не стала коментувати.
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У Москві помітили пожежу біля Останкінської вежі
У Севастополі прогриміли вибухи
Російське міноборони заявило, що вночі зазнав ударів судноремонтний завод імені Орджонікідзе у Севастополі. Як наслідок — отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті.
Станом на ранок 13 вересня втрати російських військ в Україні становлять близько 270 350. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 590 російських окупантів.
Над Одеською областю сили протиповітряної оборони збили 32 ударних дрони, але є влучання по цивільній інфраструктурі Подунав'я, 7 людей постраждали. Атака тривала 4,5 години.
В Одеській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки дронами-камікадзе на регіон:
У Севастополі, де базується російський окупаційний чорноморський флот, пролунало кілька потужних вибухів. Місцева "влада" визнала, що на місто була атака, внаслідок якої сталася пожежа. Зокрема, у районі Південної бухти.
Щонайменше сім вибухів пролунали о 3 ночі, пишуть "Крим.Реалії". При цьому від вибухової хвилі затремтіли шибки у вікнах, а в небі виднілися яскраві спалахи та дим. Це засвідчують фото та відео, зняті місцевими мешканцями.
Також відомо, що в цей час перекривали рух автотранспорту Керченським мостом.
За даними ГУР МО, в рамках проєкту "Хочу жити" з моменту початку існування вже 25 тисяч заявок росіяни надіслали. А якщо говорити про реалізовані цифри, то це також сотні росіян, які здалися в полон.
Російські загарбники вночі знову пустили безпілотники типу "Шахед" на Одеську область. Так, під атакою окупантів опинився Ізмаїльський район.
У Німеччині відмовилися видавати Україні абсолютно всіх чоловіків, які незаконно виїхали з нашої держави через мобілізацію. Водночас країна готова повернути українців, які покинули нашу країну завдяки хабарництву
У Москві сталась пожежа біля відомої телевежі російської столиці – Останкінської вежі. На місці подій видно чорну хмару диму, жителі бідкаються на "бавовну". Зрештою стало відомо, що займання трапилося на північно-східній частині російської столиці, там буцімто горіло сміттєсортувальне підприємство в районі метро Владикино.
Жителі Мелітополя повідомили про потужні вибухи поблизу Мелітополя. Їх підтвердив мер міста Іван Федоров, водночас російська окупаційна влада традиційно гучні звуки не стала коментувати.