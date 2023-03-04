Росія запустила виробництво ракет, кількість жертв у Запоріжжі зростає: хронологія 374 дня війни

4 березня 2023, 06:16
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В Україні триває 374-та доба повномасштабної війни з Росією. Наші воїни продовжують давати потужну відсіч ворогові.

Якою є ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті протягом 4 березня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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08:10 ЗСУ ліквідували понад 152 190 загарбників, за останню добу – 820.


Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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Автор: Ольга Музика