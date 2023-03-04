Росія запустила виробництво ракет, кількість жертв у Запоріжжі зростає: хронологія 374 дня війни

В Україні триває 374-та доба повномасштабної війни з Росією. Наші воїни продовжують давати потужну відсіч ворогові.

Якою є ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті протягом 4 березня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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ЗСУ ліквідували понад 152 190 загарбників, за останню добу – 820.



Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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Кількість жертв удару по багатоповерхівці у Запоріжжі зросла. З-під завалів деблокували 7 загиблих. Пошукова операція триває.

Росіяни вбили ще 2 жителів Донеччини у Максимільянівці та Сіверську.Росіяни знову вдарили по Нiкопольському району. У Нiкополi пошкоджені приватне підприємство, 4 будинки, обірвана лінія електропередач. Понівечені дві господарські споруди. Одна з них зайнялася.Резніков просить у Євросоюзу 250 тисяч снарядів на місяць. Зараз ЗСУ вистрілюють лише п'яту частину снарядів, які вони могли б застосувати. Все через брак поставок.Кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжі зросла до 10.За добу росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів, зокрема: Очаків на Миколаївщині, Берислав, Томарине, Козацьке, Білозерку, Дніпровське і Херсон. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.Зеленський уточнив, хто збив російський винищувач в районі Єнакієвого. Це робота бійців Нікопольського зенітного ракетного полку.ISW припускає, що ЗСУ готуються відійти з Бахмута. Українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута. Вони також уріпили територію на захід від Бахмута, тому навіть якщо захисники почнуть відступати, окупанти точно не зможуть швидко взяти все місто.У розвідці Канади констатували, що Дії Росії свідчать про бажання вести війну, а не переходити до перемовин.Росіяни запустили виробництво деяких ракет. Експерт Петро Черник заявив, що Х-101 і 3М14 "Калібр" поставили на конвеєр, тобто понад 40 одиниць на місяць окупанти можуть виготовляти.Після "бавовни" в Мащулищах пошкоджений літак-розвідник А-50 з бортовим номером "43" полетів на ремонтний завод у Росію. На заводі "Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Берієва" підтвердили журналістам, що судно у них.