Росія запустила виробництво ракет, кількість жертв у Запоріжжі зростає: хронологія 374 дня війни

Якою є ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті протягом 4 березня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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08:10
ЗСУ ліквідували понад 152 190 загарбників, за останню добу – 820.
08:02
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Росіяни вбили ще 2 жителів Донеччини у Максимільянівці та Сіверську.07:53
Росіяни знову вдарили по Нiкопольському району. У Нiкополi пошкоджені приватне підприємство, 4 будинки, обірвана лінія електропередач. Понівечені дві господарські споруди. Одна з них зайнялася. 07:49
Резніков просить у Євросоюзу 250 тисяч снарядів на місяць. Зараз ЗСУ вистрілюють лише п'яту частину снарядів, які вони могли б застосувати. Все через брак поставок. 07:12
Кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжі зросла до 10. 07:02
За добу росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів, зокрема: Очаків на Миколаївщині, Берислав, Томарине, Козацьке, Білозерку, Дніпровське і Херсон. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. 06:55
Зеленський уточнив, хто збив російський винищувач в районі Єнакієвого. Це робота бійців Нікопольського зенітного ракетного полку. 06:35
ISW припускає, що ЗСУ готуються відійти з Бахмута. Українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута. Вони також уріпили територію на захід від Бахмута, тому навіть якщо захисники почнуть відступати, окупанти точно не зможуть швидко взяти все місто. 05:32
У розвідці Канади констатували, що Дії Росії свідчать про бажання вести війну, а не переходити до перемовин. 04:26
Росіяни запустили виробництво деяких ракет. Експерт Петро Черник заявив, що Х-101 і 3М14 "Калібр" поставили на конвеєр, тобто понад 40 одиниць на місяць окупанти можуть виготовляти. 01:39
Після "бавовни" в Мащулищах пошкоджений літак-розвідник А-50 з бортовим номером "43" полетів на ремонтний завод у Росію. На заводі "Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Берієва" підтвердили журналістам, що судно у них.00:27 Кількість жертв удару по багатоповерхівці у Запоріжжі зросла. З-під завалів деблокували 7 загиблих. Пошукова операція триває.