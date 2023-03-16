Ворог здійснив понад 75 атак, нова програма від МВФ: хронологія 386 дня війни

Росія намагається наступати на Україну. Найважча ситуація на Бахмутському напрямку, проте Збройні Сили України тримають оборону.

Ба більше, нещодавно анонсували гарні новини від наших військових на півночі Бахмута. Яка ситуація на дипломатичному фронті та на полі бою – читайте у тексті 24 Каналу.

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Генштаб ЗСУ опублікував актуальне зведення щодо ситуації на фронті. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках.Вугледарський напрямок залишається одним з найгарячіших ділянок фронту. Російські окупанти сконцентрували там максимум зусиль, навіть морську піхоту та спецпідрозділи.Згідно з останнім опитуванням Центру Разумкова, серед політиків та публічних діячів найбільше українці довіряють президенту Володимиру Зеленському. Після нього, у топі: Сергій Притула, Михайло Подоляк, Віталій Кличко та Олексій Данілов.МВФ найближчим часом оголосить про кредитну програму для України на суму 15,6 мільярда доларів.Жителі Бєлгорода традиційно прокинулись від вибухів. Місцева влада заявила, що сили ППО буцімто збили 2 ракети. Тим часом в районі місцевої ТЕЦ та залізничного вокзалу почалась пожежа.У США заявили, що Росія розробляє наступальну біологічну зброю. При цьому Кремль продовжує активно звинувачувати Україну в аналогічній діяльності, щоб замести сліди.На сайті президента з'явилась петиція з проханням надати солдату Калиневичу Михайлу Ярославовичу звання Героя України. Автор петиції – Калиневич Максим Михайлович, син загиблого захисника.