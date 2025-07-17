"Розділяй і володарюй": ISW розкрив нову хитру тактику Кремля щодо України

Російська армія знову розпочала використовувати свої традиційні пропагандистські наративи, включно з ядерними погрозами стосовно західних держав. Таким чином Кремль хоче віддалити США від України та НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

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Як Кремль відновив ядерні погрози щодо НАТО?

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков 16 липня заявив, що всі положення ядерної доктрини Росії, включно із відповідальністю ядерних країн не "підбурювати" неядерні держави, залишаються чинними.

Він також сказав, що ядерні держави повинні "відповідати" за "підбурювання" неядерних держав.

"Росія оновила свою ядерну доктрину восени 2024 року, включивши пункт, який передбачає, що Росія розглядатиме агресію проти неї з боку неядерної держави за підтримки або участі ядерної держави як спільний напад на Росію, ймовірно, щоб стримати підтримку України Заходом під час критичних політичних дискусій у цих країнах наприкінці 2024 року", – пише ISW.

Яким чином у Москві намагаються маніпулювати у бік Заходу?

Пєсков заявив, що "європейці зберігають шалену мілітаристську позицію щодо Москви" у відповідь на запитання щодо зусиль президента США Дональда Трампа щодо збільшення військової допомоги Україні зусиллями державами-членами НАТО.

Речник Кремля також закликав міжнародну спільноту "тиснути на Україну", щоб вона "пішла на двосторонні переговори з Росією". Експерти вважають це протилежним закликам Заходу тиснути на Москву для змістовного діалогу про завершення війни.

Такий підхід, імовірно, покликаний створити хибне враження про готовність Росії до переговорів і водночас підірвати довіру до України,

– зазначено у звіті.

До цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 15 липня заявив, що війна Росії в Україні спрямована на усунення "загроз, які створило НАТО на кордонах Росії".

Як Росія намагається змістити акцент у війні?

Аналітики зазначають, що Кремль використовує ті самі риторичні прийоми, які постійно застосовував протягом усієї війни, щоб стримати підтримку України Заходом.

Але тепер, за даними ISW, Москва змістила акцент. Йдеться не стільки про запобігання новій допомозі, скільки про зменшення вже наданої підтримки та спробу розірвати зв'язки між США і їхніми трансатлантичними союзниками.

Експерти вважають, що нова тактика Москви стала відповіддю на нещодавню демонстрацію оновленої рішучості з боку президента Трампа щодо постачання зброї Україні та підтримки НАТО.

Аналітики відзначають: Кремль робить ставку на інформаційні кампанії, аби підірвати єдність Альянсу та посилити розбіжності між США і європейськими партнерами.

"Так Росія прагне послабити обороноздатність України й досягти своїх давніх цілей – змусити країну капітулювати", – заявили в Інституті вивчення війни.