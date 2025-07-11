Скільки часу потрібно Росії, щоб окупувати всю територію України: в ISW припустили

Росія просувається на фронті в Україні шляхом шалених втрат в особовому складі та техніці. За нинішнього темпу просування окупантам може знадобитися десятки років, щоб повністю окупувати територію нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

До теми Росія втрачає "вражаюче велике" число людей заради мізерних територіальних здобутків, – ISW

За скільки років може повністю окупувати Україну

Видання The Economist 9 липня опублікувало аналіз щодо поточної російської наступальної кампанії "Літній наступ 2025", яка розпочалася 1 травня. Журналісти виявили, що Росія захоплювала в середньому близько 15 квадратних кілометрів на день під час цих наступальних зусиль.

За оцінками ISW, російські війська захопили загалом 498,53 квадратного кілометра української території у травні 2025 року та 466,71 квадратного кілометра у червні 2025 року, в середньому близько 15,8 квадратного кілометра на день у травні та червні 2025 року.

The Economist підрахував, що російським військам знадобиться 89 років, щоб захопити решту України з такими темпами просування. Водночас щоб захопити решту території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей ворог, імовірно, зможе до лютого 2028 року,

– зазначили в ISW.

Аналітики наголосили, що темпи просування Росії в 15,8 квадратних кілометрів на день є надзвичайно високими порівняно зі зимою 2024 – 2025 років та весною 2025 року. Однак ці темпи навряд чи залишатимуться постійними.

Водночас Росія продовжує витрачати напрочуд велику кількість людських ресурсів заради своїх непропорційно малих територіальних здобутків.

Видання The Economist також підрахувало, що з 1 травня цього року Росія могла втратити близько 31 тисячі вбитими та пораненими, а з липня 2024 року російські війська здобували лише близько 0,038 квадратного кілометра території на кожного вбитого солдата.

"Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть знищувати особовий склад у поточних літніх наступальних операціях, спрямованих на захоплення решти Луганської та Донецької областей та просування в Дніпропетровську та Сумську області", – підсумували у звіті.