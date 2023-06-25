Кадирівці втекли з-під Мар'їнки, ворог везе техніку на аеродром Криму: хронологія 487 дня війни

Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, триває вже понад 16 місяців. Українські захисники продовжують потужно ліквідувати агресора.

Про головні події за 25 червня, боротьбу українців проти російського агресора та нові воєнні злочини окупантів розповідає 24 Канал.

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У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони ліквідували ще 720 окупантів та майже 100 одиниць російської зброї та техніки. Втрати ворога на 25 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУКомандувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що успіх ПВК "Вагнера" заснований на страху. Пояснив: "Вас могли миттєво застрелити на місці, якщо ви покинули поле бою і не виконали поставлене завдання".Поліцейські показали перші хвилини після пошкодження багатоповерхівки внаслідок ракетного удару Росії у Солом'янському районі Києва 24 червня.

Перші хвилини після пошкодження багатоповерхівки: дивіться відео

В ОК "Південь" розповіли про реакцію окупантів на заколот у Росії. Наталія Гуменюк зазначила, що у загарбників почалася паніка. На Півдні навіть зменшилася кількість обстрілів.В ISW повідомили, що 23 червня ЗСУ провели наступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту. Окупанти втратили ініціативу на Куп'янському напрямку.Аналітики ISW зазначили, що Кремлю було важко дати ефективну швидку відповідь на просування ПВК "Вагнера". Пригожин, ймовірно, вважав, що його єдиний шлях зберегти ПВК як незалежну силу – це виступити проти російського МО. Аналітики додали, що таке повстання та розв'язання подій 23 і 24 червня, ймовірно, завдадуть суттєвої шкоди уряду Путіна та російським військовим силам в Україні.

06:29 У Генштабі ЗСУ повідомили, що впродовж минулої доби ворог завдав 53 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Окупанти надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, – там відбулося ще 29 бойових зіткнень.

У селищі Каланчак Херсонської області у приміщені центральної районної лікарні противник облаштував військовий шпиталь. Там перебуває близько 100 російських військовослужбовців. Також на тимчасово окупованій Херсонщині відзначається активізація евакуації місцевих колаборантів з російськими паспортами на власних автомобілях до захопленого Криму. Однак, співробітники ФСБ здійснюють фільтраційні заходи щодо кожного зрадника.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також було знищено 6 розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії доби уразили 1 зенітний ракетний комплекс "Стріла", 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та 2 станції РЕБ противника.

За даними американської розвідки, Пригожин давно планував кинути виклик військовому керівництву Росії. Зокрема, заяви про "снарядний голод" зі звинуваченнями у бік Шойгу та Герасимова американські розвідники вважають навмисним обманом, адже Пригожин накопичував зброю та боєприпаси.Українські прикордонники увімкнули білорусам звернення їхньою мовою. Нагадали про те, що вони підтримують країну-терориста і будують свою державу на брехні та погрозах. Також воїни ДПСУ відправили білоруських "колег" у напрямку російського корабля.Росія не віддасть Білорусі контроль над ядерною зброєю. Про це заявив Лавров.За допомогою влучних ударів за добу 23 червня наші воїни знищили одразу 3 ворожі танки в районі Курдюмівки в Донецькій області. Відповідні кадри показав Олексій Резніков.

Як ЗСУ знищили російські танки: дивіться відео

Секретар РНБО Данілов чітко дав зрозуміти, що зрадник Медведчук сприяв Пригожину та його заколоту. Зазначив, що кум Путіна є власником кількох мереж АЗС. Там заколотники безоплатно заправлялися пальним та харчувалися.Окупанти заявили про "ліквідацію двох терористів" у Бердянську. Серед них 16-річний підліток Тигран Оганесян.В "Атеш" повідомили, що у тимчасово окупованому Криму росіяни почали масово звозити техніку на аеродром Октябрського. Він розташований фактично в центрі захопленого півострова.Під час заколоту в Росії з-під Мар'їнки втекли кадирівські підрозділи. Про це заявив пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковник ЗСУ Ярослав Чепурний.Пригожин разом з вагнерівцями покинув Ростов.