Окупанти активізувалися на 5 напрямках: карта бойових дій на 28 лютого

Російські війська продовжують атакувати позиції українських захисників. Сили оборони мужньою дають відсіч ворогу та контратакують, де це можливо.

За минулу добу на фронті відбулося 128 боєзіткнень. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Де росіяни проводили атаки

На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Кіндрашівки.

Ворог атакував на Харківському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі.

Окупанти намагаються просунутися на Лиманському напрямку: дивіться відео

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили дві атаки противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районах Васюківки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Кримського та Торецька.

Окупанти атакували на Торецькому напрямку: дивіться відео

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка, Піщане, Миролюбівка та Богданівка.

Найважча ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль, Новодарівка, Скудне та Бурлацьке.

Росіяни активізувалися на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районах Чарівного.

Окупанти штурмують на Гуляйпільському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупаційні війська дев’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Степового, П’ятихаток та Кам’янського.

Окупанти дев'ять разів атакували на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Куп’янському та Придніпровському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБ, здійснив 405 обстрілів, зокрема 15 – із РСЗВ. Українські захисники відбили 11 штурмових дій загарбників.

Яка ситуація в Курській області: дивіться на карті