Росіяни активно тиснуть на Лиманському та Покровському напрямках: карта бойових дій на 29 липня

Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 172 боєзіткнення. Найбільше росіяни атакували на Лиманському та Покровському напрямках.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося десять боєзіткнень. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 308 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на Сумщині та Курщині: дивіться на карті

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції українських військових у районах Вовчанська, Зеленого та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак росіян. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Кіндрашівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та у бік Дронівки й Серебрянки.

Росіяни активно тиснуть на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили чотири атаки противника поблизу Григорівки та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

Окупанти активно атакують на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Зелений Кут та Дачне.

Найбільше атак росіяни здійснили на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Зелене Поле, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Воскресенка та Темирівка.

Окупанти намагаються прорватися на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили п’ять атак загарбників.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.