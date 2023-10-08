Невдалі атаки росіян та успіхи ЗСУ біля Андріївки: карта бойових дій на 8 жовтня

В Україні триває 592 доба повномасштабної війни. Сили оборони продовжують наступальні операції та мають успіхи, зокрема, біля Андріївки.

Українські захисники продовжують ведення оборони на Сході та Півдні, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Карту бойових дій на ранок 8 жовтня публікує 24 Канал.

Дивіться також Просування на Таврійському напрямку: ворог втратив систему "Ураган" та важливий об'єкт

Росія продовжує терор мирного населення

У Генштабі розповіли, що за минулу добу відбулося 68 бойових зіткнень. Окупанти завдали 8 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснили 37 обстрілів з РСЗВ як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Окрім того, руйнувань та пошкоджень зазнали: зерносховище припортової інфраструктури, будівлі пансіонату в рекреаційній зоні, багатоквартирні та приватні житлові будинки, професійно-технічне училище, інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Степне Сумської області; Куп'янськ, Петропавлівка, Курилівка, Піщане Харківської області; Новолюбівка, Білогорівка Луганської області; Катеринівка, Спірне, Кліщіївка, Нью-Йорк, Мар’їнка, Новомихайлівка, Антонівка, Водяне, Володине Донецької області; Приютне Запорізької області та Вилкове Одеської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Карта бойових дій:

Важливо "Спецбригади для м'ясних штурмів": хто запустив і яка мета нового російського фейку

Що відбувається на різних напрямках фронту

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському – ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 13 атак окупантів у районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському – 6 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському – противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, щоправда, успіхів не мав.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар'їнському напрямках росіяни здійснили понад 20 невдалих атак в районах Авдіївки, Первомайського, Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак ворога в районах населених пунктів Водяне та Золота Нива Донецької області.

Українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку.

Мали частковий успіх північно-східніше Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога,

– підкреслили у Генштабі ЗСУ.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно вражають тили російських загарбників.

упродовж минулої доби наша авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по російських ЗРК. Окрім того, захисники знищили 4 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ уразили артилерійський засіб, район зосередження особового складу та станцію РЕБ окупантів.