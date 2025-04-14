Дірява російська "пе-ве-о": чому ворог не може захистити свої об'єкти, попри значні зусилля
- Росіяни використовують антидронові сітки, РЕБ та ППО для захисту своїх об'єктів.
- Але у них все одно великі проблеми.
Після низки успішних українських ударів по Росії окупанти почали захищати свої об'єкти. Для цього використовують антидронові сітки, РЕБ та ППО. Але їхній захист досить дірявий.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
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Чому росіянам не вдається захистити свої об'єкти від ударів
Ворог вдається до різних засобів, щоб захистити свої підприємства. Як повідомили в СЗР, від 60% до 80% цивільних промислових підприємств вже оснастили свої території обладнанням для захисту від атак БпЛА.
Протидроновий захист росіян включає:
- фізичний захист (сітки та укриття);
- засоби РЕБ (російського і китайського виробництва);
- засоби кінетичного ураження БпЛА (лазерні установки, дрони-перехоплювачі, протиповітряні комплекси "повітря – повітря" і "земля – повітря").
Проте, попри велику номенклатуру, в росіян значні проблеми. По документах виробляє цей захист Росія, та насправді багато обладнання імпортують з Китаю. Те, що пропонує Піднебесна, не може захистити компанії паливно-енергетичного комплексу. Засоби протидії виявляються неякісними. А тому заводи замовляють технічний аудит ефективності закуплених систем.
Придбавши протидронові системи, вони все частіше зіштовхуються з двома проблемами – невідповідністю заявлених технічних характеристик обладнання та його неправильним розміщенням на об'єкті. Кількість запитів користувачів щодо різних видів оцінки вразливості об'єктів промислової та критичної інфраструктури у 2024 році становила від 1 тисячі до 2,8 тисячі звернень на місяць. Станом на квітень 2025 року показник вже перевищує 1 тисячу запитів на день,
– повідомляють розвідники.
До речі, Китай прагне отримати контроль над територією України руками Росії. Про це йдеться в передачі ведучого 24 Каналу Олекси Кібкало.