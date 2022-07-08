У серпні побачимо результати контрнаступу ЗСУ, – Карась

Експерти прогнозують Україні активну фазу контрнаступу у війні на другу половину – кінець літа. Насамперед мова йде про Херсонський та Запорізький напрямки бойових дій.

Видимий контрнаступ ЗСУ буде влітку

На це вказує наявність озброєння, зайняті позиції, те, як розвиваються події на фронті, та зовнішньо політичний контур. Про це 24 каналу розповів військовий Євген Карась.

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Він посилається і на слова керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, який говорить про активну фазу наступу у серпні.

Як пояснив Євген Карась, це означає, що у визначений термін з'являться помітні результати, а робота над тим, щоб їх досягти, розпочинатиметься вже зараз. Українські війська готують операції та "мацають" лінію фронту, тож уже видно деякі зрушення. До прикладу, ЗСУ досить різко та неочікувано просунулися під Волновахою.

Зараз наші війська потихенько будуть підкрадатися, а в серпні ми будемо бачити видимі результати. Такі "ого", як Зміїний,

– переконаний Карась.

Військовий Карась розповів про контрнаступ українських військ: дивіться відео

Актуальна ситуація на фронті: коротко