Якщо обережно, то через місяць, – військовий експерт прогнозує критичну ситуацію для росіян

Українські захисники завдають великих втрат окупантам не лише у безпосередніх боях. Вони регулярно б'ють по ворожих складах боєприпасів, центрах командування, казармах тощо.

Коли росіянам стане ще важче

Такі дії руйнують логістику ворога та заважають йому поповнювати свої втрати резервами. Це необхідне підґрунтя для контрнаступу ЗСУ та звільнення окупованих територій України, зокрема Півдня. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Павло Нарожний.

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Він зауважив, що, за відомими йому джерелами, після десятків ударів ЗСУ по військових об'єктах росіян інтенсивність обстрілів впала у 5 – 6 разів.

Як пояснив Нарожний, це говорить про те, що в окупантів немає боєприпасів, немає, чим стріляти. Наступним рівнем важкості ситуації для загарбників стане відсутність пального, коли вони просто не матимуть на чому доїхати до вогневої позиції.

Я думаю, що через місяць у них буде критична ситуація,

– вважає військовий експерт.

За його словами, орієнтовно тоді у росіян не буде, чим оборонятися. Однак, Павло Народний наголосив, що це – дуже обережний прогноз.

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16 серпня стало відомо про чергову "бавовну" в тимчасово окупованому Лисичанську. Однак точної інформації про втрати ворога ще немає.

Напередодні така ж доля спіткала окупантів у Попасній. Цього разу дісталося базі "вагнерівців", з-під завалів якої виносили десятки поранених та вбитих російських злочинців.

Офіційних даних про втрати також не розголошували, але, як зауважив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, якщо виявиться, що унаслідок цих "хлопків" загинули понад 100 "вагнерівців" з керівного складу, це вже не стане новиною.

Загальні втрати ворога у війні з Україною

Станом на ранок 16 серпня у Генштабі ЗСУ нарахували близько 43 900 окупантів, які загинули з початку повномасштабної війни. Окрім того, окупанти втратили сотні одиниць техніки: