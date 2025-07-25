Одягають костюми собак: у ЗСУ розповіли про нову тактику росіян на Краматорському напрямку
- Російські штурмові групи на Краматорському напрямку використовують абсурдні тактики, включаючи перевдягання у костюми собак, щоб обманути українських оборонців.
- Українські військові готові до таких безглуздих штурмів і чекають на нові групи загарбників, незалежно від їхньої тактики наближення.
- За словами командира батальйону безпілотних систем, поведінка загарбників пояснюється присутністю "наглядача", що змушує їх йти в атаку, навіть якщо це призводить до смерті.
Російські штурмові групи на Краматорському напрямку дедалі частіше діють без урахування реальних умов. Вони демонструють абсурдну впертість у спробах прорвати українську оборону.
Вони навіть перевдягаються у костюми собак, щоб обманути українських оборонців. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на командира батальйону безпілотних систем 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Михайло Трач в ефірі Армія TV.
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Як російські штурмовики намагаються прорвати українську оборону?
За його словами, окупанти змінюють тактику, вдаючись до безглуздих рішень.
Відстані вони проходять значні. І перепливають, і через болота лізуть, і просто повзуть, і одягають костюми собак, як собаки ходять по полю. Варіантів у них просто безліч. У них стоїть завдання – шлях тільки один. Вперед, до смерті, і більше вибору в нього ніякого немає,
– розповів військовий.
Трач зауважив, що поведінка загарбників часто виглядає так, ніби на них не діють ані холод, ані втома. Але причина цього, ймовірно, криється в тому, що за спиною завжди стоїть "наглядач", готовий знищити своїх за відмову йти в атаку.
Попри все, українські військові готові до таких безглуздих штурмів. Як зазначив Трач, бійці-дронарі вже чекають на кожну нову групу загарбників, незалежно від того, чи вони підкрадаються рачки, чи рухаються на мотоциклах, велосипедах чи самокатах.