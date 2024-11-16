Росія – єдина перешкода до стійкого миру, – спільна заява країн G7 щодо війни в Україні

Країни "Великої сімки" оприлюднили спільну заяву до 1000-річниці російської агресії проти України. Союзники запевнили у безапеляційній підтримки Києва і пообіцяли й надалі протистояти Кремлю.

За ініціативи голови Ради міністрів Джорджії Мелоні лідери G7 ухвалили заяву на підтримку Києва з наближенням 1000 дня агресійної війни Росії проти України, передає 24 Канал.

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G7 каже, що й надалі "битиме" Росію санкціями

У комюніке лідери G7 підтвердили непохитну і позачасову підтримку України. Вони визнали величезні страждання, які виніс народ України.

Незважаючи на ці труднощі, українці продемонстрували неперевершену стійкість і рішучість у захисті своєї землі, культури та народу. Росія залишається єдиною перешкодою для справедливого і тривалого миру,

– йдеться у документі.

"Велика сімка" також пообіцяла й надалі завдавати Росії значних втрат шляхом санкцій, експортного контролю та інших ефективних заходів.

До слова, цифрова платформа "Стрічка" анонсувала глобальну акцію на підтримку України.