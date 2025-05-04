Бійці "Азову" вшанували пам'ять загиблих побратимів на Полі почесних поховань у Львові
- Бійці "Азову" вшанували пам'ять загиблих побратимів на Полі почесних поховань у Львові, де були присутні також рідні загиблих та львів'яни.
- На заході зачитали молитву, проспівали гімн та запалили кольоровий дим; серед присутніх була Катерина Кіт-Садова.
На Полі почесних поховань у Львові із загиблими побратимами попрощалися бійці "Азову". Там була присутня зокрема Катерина Кіт-Садова.
Вшанувати пам'ять загиблих прийшли також рідні загиблих та прості небайдужі. Про це повідомляє 24 Канал.
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У Львові вшанували пам'ять загиблих "азовців"
Бійці "Азову" прийшли вшанувати пам'ять своїх загиблих побратимів на Полі почесних поховань у Львові. На захід прибули зокрема ті бійці, що проходять курс лікування та реабілітації у місті. Були присутні рідні загиблих та прості небайдужі львів'яни.
Також захід відвідала Катерина Кіт-Садова, дружина міського голови Львова Андрія Садового.
На місці поховань героїв зачитали молитву націоналіста, проспівали гімн України та запалили кольоровий дим.
На Полі почесних поховань вшанували пам'ять полеглих "азовців"
Нагадаємо, 3 травня у Львові прощалися з 54-річним захисником Богданом Кісем. Він навчався та працював у Львові. Чоловік починав кар'єру у ТОВ "Охоронна фірма "Український легіон", а згодом почав працювати у банківській сфері.
Після початку повномасштабного вторгнення Богдан Кіс став на захист держави у складі 150-ї окремої механізованої бригади (наразі 40-ва окрема бригада берегової охорони 30-го корпусу ВМС ЗСУ).