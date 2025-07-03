Понад 50 атак на Покровському напрямку та обстріли Курщини: карта бойових дій 3 липня
- За минулу добу зафіксовано 185 боєзіткнень, зокрема понад 50 атак на Покровському напрямку.
- Українські сили оборони відбили атаки на різних напрямках, включаючи Північно-Слобожанський, Курський, Куп’янський та інші.
Російська армія наступає на різних напрямках фронту. Проте Сили оборони завдають мужньої відсічі ворогу.
Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 185 боєзіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Яка наразі ситуація на фронті
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 13 атак росіян. Минулої доби окупанти завдали 9 авіаційних ударів, скинули 19 керованих авіаційних бомб та здійснили 360 артилерійських обстрілів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районі Глибокого, Зеленого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в бік Митрофанівки й Малої Шапківки.
Окупанти намагалися прорвати оборону в районі Вовчанська: ситуація на карті
На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять російських атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Петропавліки.
На Лиманському напрямку російські військові атакували 18 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Рідкодуб, Торське, Греківка, Григорівка, Зелена Долина, Ямполівка, Карпівка, Колодязі та в напрямках Чернещини, Шандриголового, Середнього й Нового Миру.
На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки окупантів у бік Федорівки та Виїмки.
На Краматорському напрямку росіяни п’ять разів атакували в напрямку Бондарного, Маркового та в районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог атакував 11 разів поблизу Торецька, Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки.
Російські військові атакували біля Торецька: ситуація на карті
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 58 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Новосергіївка, Дачне, Олексіївка, Горіхове та в бік Володимирівки, Новопавлівки, Разіного, Молодецького.
Росіяни штурмують Покровський напрямок: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку окупанти атакували 19 разів у районах населених пунктів Запоріжжя, Ялта, Мирне, Піддубне та Шевченко.
На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.
На Придніпровському напрямку українські оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.
На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань росіян.