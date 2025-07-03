Понад 50 атак на Покровському напрямку та обстріли Курщини: карта бойових дій 3 липня

Російська армія наступає на різних напрямках фронту. Проте Сили оборони завдають мужньої відсічі ворогу.

Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 185 боєзіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка наразі ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 13 атак росіян. Минулої доби окупанти завдали 9 авіаційних ударів, скинули 19 керованих авіаційних бомб та здійснили 360 артилерійських обстрілів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районі Глибокого, Зеленого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в бік Митрофанівки й Малої Шапківки.

Окупанти намагалися прорвати оборону в районі Вовчанська: ситуація на карті

На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять російських атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Петропавліки.

На Лиманському напрямку російські військові атакували 18 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Рідкодуб, Торське, Греківка, Григорівка, Зелена Долина, Ямполівка, Карпівка, Колодязі та в напрямках Чернещини, Шандриголового, Середнього й Нового Миру.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки окупантів у бік Федорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку росіяни п’ять разів атакували в напрямку Бондарного, Маркового та в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог атакував 11 разів поблизу Торецька, Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки.

Російські військові атакували біля Торецька: ситуація на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 58 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Новосергіївка, Дачне, Олексіївка, Горіхове та в бік Володимирівки, Новопавлівки, Разіного, Молодецького.

Росіяни штурмують Покровський напрямок: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку окупанти атакували 19 разів у районах населених пунктів Запоріжжя, Ялта, Мирне, Піддубне та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань росіян.