Тривожний рюкзак приготував за тиждень "до", – Марків про передчуття та перші дні війни

Ще з 2014 року стало зрозуміло, що колись почнеться повномасштабна війна з росією. Багато військових були готові до цього.

Про це 24 каналу розповів український нацгвардієць Віталій Марків. За його словами, він з побратимами чітко розумів, що велика війна не за горами, коли у 2014 році росія анексувала Крим та створила формування в Донецькій та Луганській областях. З цього часу хлопці готувалися до масштабних бойових дій.

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Ми розуміли, що просто так це все не закінчиться. Рано чи пізно прийде час великої війни. І нам треба готуватися, – говорить Марків.

Було передчуття, що скоро почнеться

За словами Марківа, вже в лютому у нього було передчуття, що скоро почнуться масштабні бойові дії. Тому усі необхідні особисті речі військовий спакував у "тривожний рюкзак" ще за тиждень до великої війни.

24 лютого перші вибухи лунали недалеко від домівки Віталія Марків. Перше, що він подумав, – можливо, теракт. Але військовий одразу подзвонив до товаришів, і все стало зрозуміло.

"Кілька дзвінків до товаришів. Та сказали, шо так – летять літаки – почалася війна. Ми сказали один одному: "Нехай щастить, побачимося на фронті в окопах". Так почалося протистояння проти країни-терориста", – згадує Віталій Марків.

Як Марківа судили в Італії за загибель фотокореспондента, але він до цього не був причетним

Віталій Марків – український військовий, якого звинувачували в Італії у загибелі фотокореспондента Андреа Роккеллі. У травні 2014 року він самовільно пішов у "сіру зону" поблизу Слов'янська, де загинув від мінометного обстрілу проросійських бойовиків.

У 2017 році Марків поїхав в Італію, щоб провідати маму, але там його затримали. Він наголошував, що обвинувачення хибні: на той момент Марків був звичайним солдатом і не мав доступу до мінометів. Також він перебував на іншій позиції.

У липні 2019 року один із італійських судів визнав Марківа винним у загибелі фотографа та призначив покарання у 24 роки позбавлення волі. Але 3 листопада 2020 року апеляційний суд Мілана повністю виправдав військового. Детальніше про цю історію читайте за посиланням.

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