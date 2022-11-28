У Міноборони показали справжню ціну української свободи: моторошне фото

В Україні вже 9 місяць триває жахлива війна, яку розв'язала Росія. Українські воїни героїчно обороняють кордони нашої держави.

ЗСУ кожен день захищають наші життя від російських загарбницьких рук. Щодня наші воїни дарують нам надію на життя у вільній та незалежній державі.

Важливо ЗСУ пошкодили важливий міст неподалік Мелітополя: як це вплине на плани окупантів

Яка ціна свободи

Міноборони України опублікувало моторошне фото, що наочно показує, які жертви приносить український народ щодня, виборюючи право на життя.

На світлині видно медичні ноші, на яких переносили поранених чи загиблих захисників. На фото їх приблизно десяток і всі вони вкриті кров'ю.

Ціна свободи, – йдеться у дописі.

Ось так український народ платить за свою свободу / Фото Міноборони України

Які успіхи ЗСУ на фронті: найважливіше

Поблизу Бабиного у Херсонській області ЗСУ уразили пункт управління росіян і знищили до 5 одиниць військової техніки. Також є загиблі та поранені окупанти, але щодо них інформація уточнюється.

В районі Старобогданівки Запорізької області українська армія атакувала та пошкодила залізничний міст, який росіяни використовували для постання озброєння та військової техніки.

Українські десантники показали, як захопили ворожу позицію. Перед цим по ворожій позиції влучно попрацювали наші військові й відправили окупантів на "концерт Кобзона".

Сили спеціальних операцій опублікували відео, на якому показують філігранне знищення ворожої піхоти. У відомстві наголошують, що на окупантів, які перечікують обстріли української артилерії в окопах, теж знайдеться знаряддя покарання – боєприпаси, які скидають дрони.

До речі – Як ЗСУ ліквідовують росіян на Запоріжжі: дивіться відео