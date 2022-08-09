На Львівщині мисливцям заборонили полювати до закінчення воєнного стану

У Львівській області повністю заборонили полювання до завершення дії воєнного стану. Відповідний наказ 8 серпня підписав очільник ОВА Максим Козицький.

У документі зазначається, що рішення покликане запобігти загрозам життю та здоров'ю населення на території області. Водночас мисливці з господарств різних форм власності повинні бути забезпечені формою, яка відрізняє їх від військовослужбовців Збройних Сил України.

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Що передбачає нова постанова на Львівщині

Очільник Львівської військово-цивільної адміністрації Максим Козицький 8 серпня підписав наказ, що забороняє мисливцям полювати на території Львівщини до завершення дії воєнного стану.

Заборонити полювання на території області до припинення дії або скасування воєнного стану в Україні, за винятком регулювання чисельності окремих мисливських видів звірів з дотриманням вимог чинного законодавства України,

– йдеться у тексті підписаного документа.

До слова, за постановою, єгері мисливських господарств усіх форм власності мають бути забезпечені формою невійськового зразка, тобто не можуть одягати одяг з елементами камуфляжу чи кольору хакі.

Наказ про заборону полювання на Львівщині / Фото Zaxid.net

Додамо, що виконання цього наказу було доручене поліції, обласному Управлінню лісового та мисливського господарства, Держекоінспекції, а також органам місцевої влади. За документом, місцева влада зобов'язується провести роз'яснювальну роботу серед мешканців Львівської області щодо введення цієї заборони.

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