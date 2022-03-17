Війна в Україні може обійтися світовим страховим компаніям у мільярди доларів

Війна, яку Росія розпочала в Україні, вплине й на світові страхові компанії. Зокрема, вони можуть втратити мільярди доларів.

Наслідки війни відчують у великому масштабі. Про це заявив головний виконавчий директор London Market Group Керолайн Вагстафф.

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Страхові претензії будуть пред'являтися, ринок працює над тим, щоб зрозуміти їхній масштаб,

– пояснив Вагстафф.

Найбільше постраждають страхувальники літаків. Все через призупинення польотів літаків Росії. За найгіршого сценарію, втрати глобального страхового ринку становитимуть близько 5 мільярдів доларів.

Компанії вже почали стягувати додаткові внески за страхове покриття суден, що проходять через води у зоні конфлікту.

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