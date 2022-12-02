Щоб хлопці не мерзнули: офіцер ЗСУ знайшов вирішення проблеми на фронті

В Україні вже понад 9 місяців триває кровопролитна війна, яку розв'язала Росія. Попри жахливі погодні умови наші захисники продовжують обороняти кордони держави та давати відсіч окупнатам.

Журналіст 24 каналу розповів кумедну історію про наших військових. Також Денисюк закликав донатити на армію та підтримувати наших військових.

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Через погоду більшість бійців захворіли

Наприкінці осені один з підрозділів ЗСУ перебував на Сході. Погода в той час була жахливою – удень день падав дощ, а вночі починався сильний мороз.

За словами Денисюка, підрозділ щодня повертався з місця виконання своїх завдань на місце тимчасової постійної ночівлі. І щоночі потрібно було, аби хтось залишався на чергуванні, щоб не пропустити ворожу ДРГ.

Але через таку погоду кожен, хто залишався на чергуванні, хворів. Після того, як більшість з військових занедужали, один з офіцерів за власні "бойові" купив дороговартісну систему відеоспостереження.

Журналіст розповідає, що хлопці розташували камери по периметру і замість чергування з кавою та печивом дивилися "кіно".

Пріоритет – безпека

Денисюк пояснює, що військовослужбовці закривають багато зі своїх потреб саме за рахунок своєї зарплатні. Проте пріоритет на війні – життя та здоров'я побратимів.

Журналіст також просить долучитися до збору коштів на тепловізор для ДПСУ. Ці хлопці нещодавно самостійно зібрали гроші та придбали для себе авто.

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Втрати росіян станом на 2 грудня: