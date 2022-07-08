Щоб вийти на адмінмежу Луганщини, росіяни знищують села поблизу: мирні жителі гинуть у будинках

Російські військові ще не захопили повністю Луганську область. А щоб зробити це, вони буквально знищують все на своєму шляху. Таким чином ворог прагне дійти до адміністративних меж.

Про це розповів глава Луганської ОВА. Сергій Гайдай підкреслив, що села довкола ворог цинічно обстрілює з артилерії.

Читайте також Вибухи біля Чорнобаївки, загроза нового наступу на Харків: основне за 135 день війни

Мирні мешканці – не перепона для росіян

Окупанти продовжують знищувати все на своєму шляху. І мовиться не лише про будинки мирних мешканців, а і про них самих. На жаль, цивільні гинуть на власних подвір'ях від рук тих, хто буцімто прийшов їх "рятувати".

Російські загарбники б'ють по Білогорівці та Золотарівці. Ці населені пункти ворог щедро поливає вогнем з усіх наявних у нього видів важкого озброєння. Крім того, вони атакують зі ствольної, а також реактивної артилерії.

Окупанти продовжують нищити Луганську область / Фото з телеграма Сергія Гайдая

У російських бійців справжня параноя. Вони бачать у кожному будинку або подвір'ї можливе укріплення наших військових. Ба більше, не шкодує ворог ані мирне населення, яке потерпає від його рук, ані свою живу силу. Хай там як, але під час спроб просуватись окупанти також зазнають втрат.

Сергій Гайдай зауважив, що подібну ситуацію спостерігають і на Донеччині. Мовиться про населені пункти, які межують з Луганською областю.

Глава ОВА підкреслив, що наші захисники продовжують тримати оборону. Водночас він вкотре нагадав, що українські військові відійшли з Лисичанська централізовано. Ба більше, під час цього їм вдалось завдати чималих втрат російським бійцям.

І якщо ми вже підняли це питання, то не зайвим буде нагадати, на скільки ж скоротились ряди "другої армії світу". Відразу ж зауважимо, що і живої сили, і техніки у них усе ще дуже багато. Але слід також розуміти, що кожна втрата окупанта наближає нас до перемоги, яка неодмінно буде за нами.

Скоро буде 37 тисяч ліквідованих окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалось ліквідувати 36 650 російських загарбників. Ця цифра приблизна, адже точні дані отримати у зонах ведення бойових дій просто неможливо.

Крім того, на балансі ворожої армії суттєво скорочується кількість техніки. На брухт уже перетворили 1602 танки, 3797 бойових броньованих машин, 815 артилерійських систем, 247 РСЗВ, а також 107 одиниць засобів ППО.

А ще окупанти не дорахуються 217 літаків, 187 гелікоптерів, 667 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 155 крилатих ракет, 15 суден, 2665 автомобілів і автоцистерн, а також 66 одиниць спеціальної техніки.

Варте уваги – людей у Кремінній розстрілюють просто посеред вулиць: дивіться відео