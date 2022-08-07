У Нікополі закликали жителів перевірити телефони дітей: окупанти вигадали "квести"

Окупанти найрізноманітнішими методами намагаються збирати інформацію для коригування своїх ударів по українських населених пунктах. Спецслужби ворога навіть створили для цього спеціальне програмне забезпечення.

Про це повідомив очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Район на Дніпропетровщині уже тривалий час потерпає від постійних обстрілів росіян "Градами".

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"Квести" росіян

За інформацією від керівника Нікопольської РВА, спецслужби росії розробили програму з "квест-завданнями". Користувачі фотографують об'єкти і ділянки місцевості, які цікавлять окупантів.

Після цього знімки з даними геолокації надсилаються розробникам ПО в обмін на грошову винагороду. Зібрана таким чином інформація використовується росіянами для завдання ракетно-бомбових ударів по об'єктах української інфраструктури.

До участі у таких "квестах" окупанти залучають дорослих та підлітків, що мешкають на території України.

Будь ласка, перегляньте вміст мобільних телефонів ваших дітей, у разі виявлення подібного програмного забезпечення – видаліть його та проведіть роз'яснювальні бесіди,

– закликав Євтушенко.

Посадовець додав, що у випадку виявлення подібного програмного забезпечення у телефонах повнолітніх громадян, до них будуть застосовані санкції, передбачені Кримінальним кодексом України.

До слова, очільник Нікопольської РВА нагадав, що інформацію про підозрілих осіб мешканці району можуть надсилати йому у приватні повідомлення на офіційній сторінці у фейсбуці. Євген Євтушко обіцяє фінансову винагороду у розмірі 100 доларів за кожного підтвердженого колаборанта.

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