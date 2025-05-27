27 травня, 07:19
Росіяни просунулися на фронті, дронова атака по українських містах: хронологія 1189-го дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1189 день. На фронті зафіксовано нові прориви окупантів, а українські міста вкотре перебувають під ударом ворожих дронів.
Масовані атаки Росії, зміни на передовій та глобальний контекст війни, передає 24 Канал.
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Російське військове командування передислокувало частини 752-го мотострілецького полку та 200-ї мотострілецької бригади для посилення угруповання на півночі Сумської області. Путін доручив створити "буферну зону" вздовж українського кордону, що свідчить про наміри розширити територіальні претензії.
07:14, 27 травня
Росіяни перекидають війська на північ Сумщини
Російське військове командування передислокувало частини 752-го мотострілецького полку та 200-ї мотострілецької бригади для посилення угруповання на півночі Сумської області.
Путін доручив створити "буферну зону" вздовж українського кордону, що свідчить про наміри розширити територіальні претензії.