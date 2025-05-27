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24 Канал Новини України Росіяни просунулися на фронті, дронова атака по українських містах: хронологія 1189-го дня війни
27 травня, 07:19
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Росіяни просунулися на фронті, дронова атака по українських містах: хронологія 1189-го дня війни

Анастасія Діденко

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1189 день. На фронті зафіксовано нові прориви окупантів, а українські міста вкотре перебувають під ударом ворожих дронів.

Масовані атаки Росії, зміни на передовій та глобальний контекст війни, передає 24 Канал.

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07:14, 27 травня

Росіяни перекидають війська на північ Сумщини

Російське військове командування передислокувало частини 752-го мотострілецького полку та 200-ї мотострілецької бригади для посилення угруповання на півночі Сумської області.

Путін доручив створити "буферну зону" вздовж українського кордону, що свідчить про наміри розширити територіальні претензії.